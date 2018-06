New York (AFP) Wegen unerlaubter Absprachen über einen Verzicht auf die gegenseitige Abwerbung von Mitarbeitern stehen die vier Technologiekonzerne Apple, Google, Intel und Adobe offenbar kurz vor einer Einigung mit mehreren Klägern. Wie die "New York Times" am Donnerstag berichtete, wollen die Konzerne 415 Millionen Dollar (rund 350 Millionen Euro) zahlen, um einen Prozess und die Veröffentlichung belastender E-Mails zu verhindern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.