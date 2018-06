New York (AFP) Der mexikanische Milliardär Carlos Slim ist zum größten Einzelaktionär der "New York Times" aufgestiegen. Er erhöhte seinen Anteil von acht auf 16,8 Prozent, wie die Zeitungsgruppe am Mittwoch mitteilte. Slim habe 15,9 Millionen Aktien zum Stückpreis von 6,36 Dollar gekauft. Die Kontrolle über die Zeitungsgruppe, zu der neben der "New York Times" auch die "International New York Times" gehört, behält die US-Familie Sulzberger, die den Großteil der Aktien mit Stimmrechten hält.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.