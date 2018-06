Washington (AFP) Im US-Bundesstaat Ohio ist ein US-Bürger festgenommen worden, der offenbar einen Anschlag auf den Sitz des US-Kongresses in Washington geplant hat. Wie das US-Justizministerium und das FBI am Mittwoch mitteilten, wurde der 20-Jährige in Gewahrsam genommen, nachdem er zwei halbautomatische Waffen und reichlich Munition gekauft hatte. Dem Ministerium zufolge muss er sich nun wegen illegalen Waffenbesitzes und wegen des "Versuchs der Tötung von Angestellten der USA" verantworten.

