Washington (AFP) Seit Monaten hatte die US-Bundespolizei FBI den Mann auf dem Radar, der unter dem Pseudonym Raheel Mahrus Ubaydah auf dem Onlinedienst Twitter seine Unterstützung für die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) kundtat. Am Mittwoch nahmen die Behörden den 20-jährigen Christopher C. dann im Bundesstaat Ohio fest, angeblich plante er einen Anschlag in Washington. Sein Vater warf dem FBI dagegen vor, C. zu der Tat angestiftet zu haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.