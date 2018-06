Washington (AFP) Die Mitte Dezember von US-Präsident Barack Obama angekündigten Reise- und Handelserleichterungen für Kuba treten am Freitag in Kraft. Das gab US-Finanzminister Jacob Lew am Donnerstag bekannt. Der Schritt trage dazu bei, eine wirkungslose Politik durch einen neuen Ansatz zu ersetzen, um politische und wirtschaftliche Freiheit für die kubanische Bevölkerung zu erreichen, sagte er in Washington.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.