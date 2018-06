Wisla (SID) - Skispringer Severin Freund hat nur knapp seinen zweiten Weltcup-Sieg in Folge verpasst. Fünf Tage nach seinem Erfolg in Bad Mitterndorf/Österreich musste sich der 26-Jährige im polnischen Wisla als Dritter nur Vierschanzentournee-Sieger Stefan Kraft (Österreich) und dem Slowenen Peter Prevc geschlagen geben. Wegen starken Windes wurde der Wettbewerb nach einem Durchgang abgebrochen.

Freund flog auf 129,5 Meter, mit 131,1 Punkten fehlten ihm nur 5,6 Zähler auf Überflieger Kraft. Der Austria-Adler feierte seinen insgesamt zweiten Saisonsieg. "Ich freue mich über das Ergebnis. Ich bin hier mit der Schanze langsam warm geworden. Auch mannschaftlich lagen wir ganz gut", sagte Freund, der in dieser Saison zum fünften Mal auf dem Podest landete.

Das beste Ergebnis seiner Karriere verbuchte Markus Eisenbichler (Siegsdorf) auf Rang sechs, Richard Freitag (Aue) landete als Neunter ebenfalls in den Top 10. Michael Neumayer (Oberstdorf) belegte an seinem 36. Geburtstag zum dritten Mal in Folge den zwölften Platz. "Ich bin schon sehr zufrieden. In der Summe war es ein guter Durchgang", sagte Bundestrainer Werner Schuster.

Stephan Leyhe (Willingen) verpasste als 35. dagegen wie schon am vergangenen Wochenende den Sprung in die Punkte. Der in das Weltcup-Team zurückgekehrte Team-Olympiasieger Marinus Kraus (Oberaudorf) war erstmals in dieser Saison bereits in der Qualifikation gescheitert.

Schon am Samstag steht im benachbarten Zakopane das zweite Teamspringen des Winters an, am Sonntag folgt ein Einzel-Wettbewerb.