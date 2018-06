Los Angeles (SID) - Die Cleveland Cavaliers um Superstar LeBron James haben ihre Pleitenserie in der Basketball-Profiliga NBA bei den Los Angeles Lakers beendet. Angeführt vom zweimaligen Champion James, der als bester Werfer des Spiels 36 Punkte erzielte, gewannen die Cavs mit viel Mühe 109:102. Am Freitag tritt Cleveland an gleicher Stelle gegen den Lakers-Lokalrivalen L.A. Clippers an.

"Wir haben in den vergangenen beiden Spielen guten Basketball gezeigt", sagte James nach dem Erfolg. Zwei Tage zuvor hatte der 30-Jährige im Spiel bei den Phoenix Suns (100:107) sein Comeback nach zweiwöchiger Verletzungspause wegen Knie- und Rückenproblemen gegeben. Durch den Sieg haben die Cavaliers wieder eine ausgeglichene Bilanz (20:20) und sind im Osten Sechster. Die Lakers (12:28) belegen im Westen Rang 14.

Derweil treiben die New York Knicks ihren Negativrekord weiter in die Höhe. Beim NBA-Gastspiel in London kassierte das Team von Superstar Carmelo Anthony (25 Punkte) durch ein 79:95 gegen die Milwaukee Bucks die 16. Niederlage in Folge. Mit fünf Siegen und 36 Pleiten ist der zweimalige Meister Ligaschlusslicht.