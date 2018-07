Brüssel (AFP) Mit einem Anti-Terror-Einsatz haben die Ermittler in Belgien nach Behördenangaben drohende Attentate auf Polizeibeamte vereitelt. Die Anschläge hätten nach den Plänen der Verdächtigen unmittelbar bevorgestanden, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft am Freitagmorgen in Brüssel. Bei dem Einsatz in Verviers nahe der deutschen Grenze und in der Hauptstadt Brüssel kamen zwei Verdächtige ums Leben, 13 weitere wurden festgenommen. Bei einigen von ihnen soll es sich um Syrien-Heimkehrer handeln.

