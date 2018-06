Düsseldorf (AFP) Die Freigabe des Schweizer Franken bedeutet einem Bericht zufolge für einige Kommunen in Deutschland eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung, weil sie Kredite in der Schweizer Landeswährung aufgenommen haben. Wie die "Wirtschaftswoche" am Freitag vorab aus ihrer neuen Ausgabe berichtete, drohen allein Städten in Nordrhein-Westfalen zusätzliche Kosten von bis zu 900 Millionen Euro aus Fremdwährungskrediten. Dies ergebe sich aus eigenen Berechnungen auf Grundlage von Erhebungen des nordrhein-westfälischen Innenministeriums.

