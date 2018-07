Berlin (AFP) Wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren Gewalttat in Syrien hat die Polizei am Freitagmorgen mit einem Großaufgebot Razzien in der Berliner Islamistenszene vorgenommen. 250 Beamte, darunter drei Spezialeinsatzkommandos, durchsuchten am Morgen elf Objekte in Berlin und vollstreckten zwei Haftbefehle, wie die Polizei mitteilte. Anschläge in Deutschland waren offenbar nicht geplant.

