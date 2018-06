São Paulo (AFP) Der Autobauer Volkswagen in Brasilien hat nach Gewerkschaftsangaben die Entlassung von 800 Arbeitern im Werk São Bernardo do Campo nahe der Metropole São Paulo zurückgenommen. "Die Arbeiter von Volkswagen haben es geschafft, dass die Entlassungen gestrichen werden, und beenden den Streik", erklärte die Metallgewerkschaft am Freitag auf ihrer Facebook-Seite.

