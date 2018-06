Paris (AFP) Erstmals seit sieben Jahren sind die Neuwagenverkäufe in Europa nach Angaben der Hersteller wieder gestiegen. Im vergangenen Jahr seien 5,7 Prozent mehr Autos verkauft worden, teilte der europäische Automobilherstellerverband Acea am Freitag mit. Demnach wurde das stärkste Wachstum in Spanien mit 18,1 Prozent und in Großbritannien mit 9,3 Prozent registriert. In Italien (4,2 Prozent) und Deutschland (2,9 Prozent) fiel das Wachstum unterdurchschnittlich aus, während die Neuwagenverkäufe in Frankreich mit 0,3 Prozent praktisch stagnierten.

