Nanterre (AFP) In einer Vorstadt von Paris hat ein bewaffneter Mann am Freitag in einem Postamt zwei Geiseln genommen. Die Geiselnahme in Colombes nordwestlich von Paris habe kurz vor Mittag begonnen, hieß es aus Polizeikreisen. Der Mann habe sich mit einer "Kriegswaffe" in den Räumen des Postamts verschanzt. Zunächst gab es keine Hinweise auf eine Verbindung zu den islamistischen Anschlägen in und um Paris in der vergangenen Woche. Die Gegend wurde abgeriegelt, ein Hubschrauber überflog das Gebiet.

