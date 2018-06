Paris (AFP) Weil sie nach Einschätzung des Gerichts im Jemen oder in Somalia an der Seite von Islamisten kämpfen wollten, sind drei junge Franzosen zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Das Pariser Strafgericht verhängte am Freitag Gefängnisstrafen zwischen vier und zehn Jahren gegen die Dschihadisten. Einer der Männer ist auf der Flucht, er wurde in Abwesenheit verurteilt.

