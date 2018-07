Paris (AFP) Die zwei Belgier, die in Südostfrankreich im Zusammenhang mit dem Anti-Terror-Einsatz in ihrem Heimatland festgenommen worden waren, wollten nach Italien flüchten. "Sie wollten die Grenze genau in dem Moment überqueren, in dem die Grenzbeamten den Steckbrief aus Belgien erhielten", hieß es aus französischen Polizeikreisen. Die beiden Männer "wollten nach Italien". Sie waren in der Gegend von Chambéry an der Grenze zu Italien festgenommen worden. Bis die beiden Männer an Belgien ausgeliefert werden, kann es noch einige Wochen dauern.

