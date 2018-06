Paris (AFP) Nach den islamistischen Anschlägen in Frankreich sind zwei Lehrkräfte wegen verbaler Entgleisungen im Zusammenhang mit den Attentaten suspendiert worden. In Bobigny nordöstlich von Paris wurde eine Lehrerin vom Dienst freigestellt, die vor ihren Schülern die These unterstützt hatte, dass die Anschläge ein Komplott seien, wie die Direktion der Fachhochschule am Freitag mitteilte. Die Behörden leiteten eine Untersuchung wegen möglicher "Verherrlichung des Terrorismus" ein. Im Elsass wurde ein Lehrer suspendiert, der Mohammed-Karikaturen in der Klasse gezeigt hatte.

