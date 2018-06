Bremen (SID) - Torjäger Franco Di Santo vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen hat sich zu seinem Klub bekannt. "Ich will hier bleiben, denn ich fühle mich wohl in Bremen. Es gibt überhaupt gar keinen Grund für mich, Werder jetzt schon zu verlassen. Ich bin hier glücklich, und Werder ist ein großer Klub in der Bundesliga", sagte der 25-Jährige, der noch bis 2016 unter Vertrag steht, bei Sky Sport News HD.

Nach sechs Toren in der Hinrunde waren Wechselgerüchte aufgekommen. Angeblich soll der AC Florenz, Klub des deutschen Nationalspielers Mario Gomez, an dem Argentinier interessiert sein. Doch Trainer Viktor Skripnik kann mit Di Santo planen, der gerade erst nach einer langwierigen Knieverletzung ins Mannschaftstraining zurückgekehrt ist.

Dort beobachtet Skripnik nicht nur bei Di Santo Fortschritte: "Wir waren in der Hinrunde die Mannschaft mit dem wenigsten Ballbesitz in der Liga, das wollen wir etwas ändern." Er habe in den Testspielen gute Kombinationen erkennen können, ergänzte der Ukrainer. Werder, das nach der ersten Saisonhälfte auf dem Relegationsplatz steht, hat im Jahr 2015 bislang alle drei Testspiele gewonnen.