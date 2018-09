Paris (SID) - Der frühere französische Nationalspieler David Ginola plant offenbar eine Kandidatur für das Präsidentenamt beim Fußball-Weltverband FIFA. Wie englische und französische Medien berichten, will der 47-Jährige bei der Wahl am 29. Mai gegen Amtsinhaber Joseph S. Blatter (Schweiz) antreten. Offiziell soll Ginola sein Vorhaben demnach am Freitag verkünden.

Zuletzt hatte der jordanische Prinz Ali bin Al Hussein seine Kandidatur für das Amt des FIFA-Präsidenten angekündigt. Vor Ali hatte bereits der Franzose Jerome Champagne seinen Hut in den Ring geworfen, vor kurzem einen Rückzug aber nicht mehr ausgeschlossen. Die Bewerbungsfrist für die Präsidenten-Wahl bei der FIFA läuft bis zum 29. Januar.