Doha (SID) - Die deutschen Handballer sind erfolgreich in die Weltmeisterschaft in Katar gestartet. Die Mannschaft von Trainer Dagur Sigurdsson gewann gegen den Erzrivalen Polen in Doha mit 29:26 (17:13) und verschaffte sich damit eine glänzende Ausgangsposition im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale.

Bester Werfer der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), die nur dank einer Wildcard des Weltverbandes IHF an der WM teilnehmen darf, war der Kieler Steffen Weinhold mit neun Toren. Nächster Gegner des Weltmeisters von 2007 ist am Sonntag (17.00 Uhr/Sky) der dreimalige Titelträger Russland.