Rom (AFP) Die beiden aus syrischer Geiselhaft freigelassenen italienischen Mitarbeiterinnen einer Hilfsorganisation sind wieder in Rom gelandet. Aus der Türkei kommend kamen die beiden jungen Frauen, Greta Ramelli und Vanessa Marzullo, in der Nacht zum Freitag auf einem Militärflughafen nahe Rom an. Dort wurden sie von Außenminister Paolo Gentiloni begrüßt. Die 20 und 21 Jahre alten Nothelferinnen wurden rasch in das Flughafengebäude gebracht und sollten zunächst medizinisch untersucht werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.