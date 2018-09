Tokio (AFP) Japans öffentlichkeitsscheuer Bestsellerautor Haruki Murakami stellt sich in einer Art Online-Kummerkasten den Fragen seiner Leser. Wer aber hoffte, mehr aus dem Leben des 66-jährigen Schriftstellers zu erfahren, sah sich nach der Veröffentlichung seiner ersten Antworten am Freitag enttäuscht. Auf die Bitte einer 51-jährigen Leserin, ihr einen Einblick in sein Privatleben zu gewähren, antwortete Murakami nur knapp, er ziehe es vor, seine "kleinen Geheimnisse" für sich zu behalten.

