Tokio (AFP) Fast zwei Jahrzehnte nach dem tödlichen Giftgasanschlag auf die Tokioter U-Bahn hat in Japan der Prozess gegen das letzte flüchtige Mitglied der Aum-Sekte begonnen. Der 56-jährige Katsuya Takahashi beteuerte am Freitag vor Gericht seine Unschuld. Er habe nicht gewusst, dass es sich bei dem in der U-Bahn freigesetzten Stoff um das Nervengift Sarin gehandelt habe, sagte er. "Ich habe nicht vorgehabt, Menschen zu töten".

