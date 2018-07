Berlin (dpa) - Wer auf das Dschungelcamp steht, wird in den nächsten Tagen und Wochen an Charli XCX nicht vorbeikommen. Der britische Shootingstar liefert mit seiner neuen Single "Break The Rules" den Song zur Show - eine knackige Pop-Dancefloor-Nummer.

Im letzten Jahr war es Lily Allen gewesen, die das muntere Treiben in "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" mit "Hard Out Here" beschallte.

Und wer von Charli XCX, die sich in dem Video zu "Break The Rules" als Highschool-Rebellin inszeniert und schon mal in einem Lingerie-Dress bei David Letterman auftritt, nicht genug bekommen kann - am 13. Februar erscheint ihr neues Album "Sucker", das sie im März bei vier Konzerten als Support von Superstar Katy Perry auch live in Deutschland vorstellen will.

Video "Break The Rules"