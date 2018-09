Baden-Baden (dpa) - Der Deutschrapper Kollegah war im vergangenen Jahr der erfolgreichste Musiker auf den Streaming-Plattformen. Mit über 105 Millionen Streams habe er als erster Künstler in Deutschland die Marke von 100 Millionen übertroffen, teilte GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mit.

Zweiter der deutschen Jahrescharts ist ist der britische Sänger und Songwriter Ed Sheeran, auf den nächsten Plätzen folgen US-Star Eminem und der französische DJ David Guetta. Die Top 5 komplettiert der deutsche Panda-Rapper Cro.

Kollegah sei zeitweise mit 21 Songs im Streaming-Ranking vertreten gewesen, berichtete das Marktforschungsinstitut. Der meistgestreamte Song war allerdings "Waves" des niederländischen Rappers Mr. Probz im Remix des deutschen DJs Robin Schulz.

Basis der Streaming-Charts sind nach Angaben von GfK Entertainment Streams ab einer Spieldauer von 31 Sekunden.

Mitteilung