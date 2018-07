Den Haag (AFP) Die Chefanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) hat Vorermittlungen wegen möglicher israelischer Kriegsverbrechen in den Palästinensergebieten angekündigt. In einer am Freitag veröffentlichen Erklärung des Büros von Fatou Bensouda heißt es, durch die Vorermittlungen solle geklärt werden, ob es eine "vernünftige Grundlage" für eine umfassende Ermittlung gebe. Untersucht werden soll demnach auch der Gazakrieg, bei dem im vergangenen Sommer nach UN-Schätzungen 2200 Palästinenser, darunter mehr als 400 Kinder, sowie auf israelischer Seite 66 Soldaten und sieben Zivilisten getötet wurden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.