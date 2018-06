Wien (AFP) Keine drei Monate nach seiner ersten Festnahme hat die Polizei in Österreich einen 14-jährigen Schüler, der einen Anschlag geplant haben soll, erneut in Gewahrsam genommen. Der Jugendliche aus St. Pölten in Niederösterreich sei seit Dienstag vermisst worden und am Freitag in Wien erneut festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Er war demnach in Begleitung eines Zwölfjährigen unterwegs, den seine aus Afghanistan stammenden Eltern am Mittwoch ebenfalls als vermisst gemeldet hatten.

