Karachi (AFP) Bei Protesten gegen die Mohammed-Karikaturen der französischen Satirezeitung "Charlie Hebdo" in Pakistan ist die Polizei gegen Demonstranten vorgegangen. Die Beamten setzten am Freitag in Karachi Wasserwerfer und Tränengas gegen Mitglieder der muslimischen Jamaat-e-Islami-Partei ein, die vor dem französischen Konsulat der Hafenstadt demonstrierten. Mindestens zwei Menschen wurden verletzt, ein AFP-Fotograf erlitt nach Medizinerangaben einen Lungendurchschuss.

