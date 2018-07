Manila (AFP) Papst Franziskus hat bei seinem Besuch auf den Philippinen "skandalöse" soziale Ungleichheiten und die weit verbreitete Korruption in dem südostasiatischen Inselstaat angeprangert. Die Philippinen stünden "zusammen mit vielen anderen Ländern in Asien" vor der Aufgabe, eine moderne Gesellschaft aufzubauen, die "unsere gottgegebene Menschenwürde und unsere Rechte respektiert", sagte der Papst am Freitag in einer Ansprache im Präsidentenpalast in Manila.

