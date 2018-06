Warschau (AFP) Die polnische Bischofskonferenz hat die katholischen Geistlichen und Gläubigen aufgefordert, zum Schutz der Zeugnisse jüdischen Lebens im Land beizutragen. In einem am Freitag veröffentlichten Appell ihres Komitees für den Dialog mit dem Judentum erklären die Bischöfe: "Die Geschichte der polnischen Juden ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Erbes. Polen war ein gemeinsames Haus für verschiedene Völker unterschiedlichen Glaubens." Priester sollten Initiativen ergreifen, um die Erinnerung an die jüdischen Gemeinden wachzuhalten, die vor dem Holocaust in Polen gelebt hätten.

