Moskau (AFP) Die britische Sängerin Sarah Brightman hat ihr Training für ihren Flug zur Internationalen Raumstation ISS russischen Angaben zufolge verschoben. Die 54-jährige Sopranistin habe einen Aufenthalt in Moskau unterbrochen, um ihre erkrankte Mutter zu besuchen, sagte der für die bemannten Flüge zuständige Roskosmos-Manager Alexej Krasnow am Freitag der staatlichen Nachrichtenagentur Tass. Brightman werde aber am Sonntag zurückkehren und dann ihr Training für den für Oktober geplanten ISS-Besuch aufnehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.