Neu-Isenburg (SID) - Die 84. deutschen Tischtennis-Meisterschaften finden im Olympiajahr 2016 in Bielefeld statt. Das gab der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) am Freitag bekannt. Das Turnier in der Seidensticker Halle vom 18. bis 20. März wird zum vierten Mal nach 1996, 2003 und 2009 in Bielefeld ausgetragen. In diesem Jahr findet die DM in Chemnitz statt (6. bis 8. März).