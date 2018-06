Sydney (SID) - Wimbledonsiegerin Petra Kvitova ist die Generalprobe für die Australian Open in Melbourne (ab Montag) gelungen. Die 24 Jahre alte Tschechin setzte sich im Finale des WTA-Turniers in Sydney gegen ihre Landsfrau Karolina Pliskova 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) durch. Pliskova hatte im Halbfinale Deutschlands Nummer eins Angelique Kerber (Kiel) geschlagen.

Kvitova feierte ihren 15. Titel auf der WTA-Tour. Die Linkshänderin, die ihr Land im November 2014 in Prag zum Fed-Cup-Sieg gegen Deutschland geführt hatte, gilt als eine der großen Favoritinnen beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Bei den Männern kommt es in der Olympiastadt von 2000 zu einer Premiere. Erstmals in der Geschichte der ATP-Tour stehen sich zwei Qualifikanten im Endspiel gegenüber. Am Samstag treffen der Kasache Michail Kukuschkin und der Serbe Viktor Troicki aufeinander. Kukuschkin setzte sich im Halbfinale gegen Leonardo Mayer (Argentinien) 6:4, 6:4 durch, Troicki, der nach einem verweigerten Dopingtest zwölf Monate gesperrt war, gewann gegen Gilles Muller (Luxemburg) 6:2, 6:4.