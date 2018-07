Nuku'alofa (AFP) Durch den Ausbruch eines Vulkans auf dem südpazifischen Inselstaat Tonga im vergangenen Monat ist eine neue Insel entstanden. Seit Beginn der Eruptionen am 20. Dezember stoße der Vulkan Unmengen an Felsbrocken und Asche aus, teilte das Ministerium für Natürliche Ressourcen am Freitag mit. Wie Experten bei einer Erkundung per Schiff beobachteten, entstand dadurch eine neue Insel von einem Kilometer Breite, zwei Kilometern Länge und einer Höhe von etwa hundert Metern.

