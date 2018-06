N'Djamena (AFP) Tschadische Truppen sind auf dem Weg in das südliche Nachbarland Kamerun, um dort den Kampf gegen die Islamistengruppe Boko Haram zu unterstützen. Ein AFP-Reporter beobachtete am Freitag, wie sich dutzende gepanzerte Fahrzeuge aus der Hauptstadt N'Djamena in Richtung Grenze bewegten.

