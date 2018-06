Istanbul (AFP) Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seinen armenischen Kollegen Serge Sarkissjan zu einer Gedenkfeier für die Opfer einer Schlacht des Ersten Weltkrieges eingeladen. Wie die türkische Zeitung "Milliyet" am Freitag meldete, fällt die Gedenkfeier für die Schlacht von Gallipoli im Jahr 1915 mit dem hundertsten Jahrestag des Beginns der Armenier-Massaker am 24. April zusammen. Insgesamt will die Türkei demnach Staats-und Regierungschefs aus 102 Ländern zu der Feier einladen.

