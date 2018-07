New York (AFP) Die US-Bluesrockband "The Black Crowes" hat sich wegen eines Streits zwischen den Band-Gründern, den Brüdern Rich und Chris Robinson, aufgelöst. "Nachdem ich 24 Jahre das Privileg hatte, die Musik für die 'Black Crowes' schreiben und spielen zu dürfen, muss ich zu meiner großen Enttäuschung sagen, dass sich die Band trennt", teilte Gitarrist Rich Robinson am Donnerstag (Ortszeit) mit. Er machte seinen Bruder Chris für das Ende verantwortlich: Dieser habe einen unangemessen hohen Anteil an den Einnahmen gefordert. Schlagzeuger Steve Gorman bestätigte dies.

