Washington (AFP) Die US-Zeitungen "New York Times und "Washington Post" haben zusammen mit acht weiteren Medien ein Testprogramm zum Einsatz von Drohnen zur Informationssammlung gestartet. Im Zuge einer Kooperation mit der Virginia Tech University sollten "kontrollierte Sicherheitstests" verschiedener kleiner unbemannter Flugobjekte für den Einsatz in den Medien vorgenommen werden, erklärte das Medienbündnis am Donnerstag. Am Montag hatte bereits der US-Nachrichtensender CNN ein Testprogramm für Drohnen gestartet.

