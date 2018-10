Genf (AFP) Die Zahl der Neuinfektionen mit dem gefährlichen Ebola-Virus geht in den drei am meisten betroffenen Ländern Liberia, Sierra Leone und Guinea nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) deutlich zurück. WHO-Sprecher Tarik Jasarevic sprach am Donnerstagabend in Genf von einem "ersten optimistischen Signal". Dass es weniger Neuansteckungen gebe, bedeute aber noch nicht, "dass der Kampf vorbei ist", fügte er hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.