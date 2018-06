Seefeld in Tirol (SID) - Olympiasieger Eric Frenzel liegt nach dem Auftaktspringen der nordischen Kombinierer im österreichischen Seefeld auf Podest-Kurs. Der Weltcupzweite aus Oberwiesenthal landete beim Prolog des Triple-Wettbewerbs in Tirol auf Platz fünf und geht mit guten Chancen in den Langlauf über 5 km (13.30 Uhr/ARD und Eurosport).

Frenzel, der im vergangenen Jahr alle drei Etappen in Seefeld gewonnen hatte, startet mit 46 Sekunden Rückstand auf den führenden Fabian Steindl (Österreich). Weltcup-Spitzenreiter Fabian Rießle (Breitnau) verpatzte seinen Sprung und liegt auf Platz 40 (+1:50 Minuten). Kaum Chancen hat zudem der achtmalige Vize-Weltmeister Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt) auf Platz 42 (+1:53).

Tino Edelmann (Zella-Mehlis) geht von Platz zehn (+1:08), Johannes Rydzek (Oberstdorf) von Platz 14 (+1:14), Manuel Faißt (Baiersbronn) von Platz 20 (+1:20) und Jakob Lange (Kiefersfelden) von Platz 22 (+1:23) ins Rennen.