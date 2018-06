Brüssel (AFP) Nach dem Anti-Terror-Einsatz in Belgien ist am Samstag mit der Stationierung hunderter Soldaten zum Schutz gefährdeter Orte begonnen worden. Bis zu 300 Soldaten würden schrittweise in der Hauptstadt Brüssel und in Antwerpen stationiert, hieß es in einer Erklärung des Büros von Regierungschef Charles Michel. Vor allem in Antwerpen gibt es eine große jüdische Bevölkerung.

