Peking (AFP) Im Osten Chinas sind zwei Menschen an der Vogelgrippe gestorben. Die beiden Opfer in der Provinz Fujian seien am Virustyp H7N9 gestorben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Samstag unter Berufung auf örtliche Gesundheitsbeamte. Seit Jahresbeginn seien in der Provinz 15 Krankheitsfälle registriert worden. Angaben dazu, wann die beiden Patienten starben, wurden nicht gemacht.

