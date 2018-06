Berlin (AFP) Die Fernverkehrszüge der Bahn sind im vergangenen Jahr insgesamt pünktlicher gewesen, haben den selbstgesteckten Zielwert allerdings verfehlt. Die Bahn bestätigte am Samstag einen entsprechenden Bericht der "Bild"-Zeitung. Demnach kamen 2014 76,5 Prozent der Fernverkehrszüge wie ICE oder IC planmäßig am Zielbahnhof an. Im Vorjahr hatte der Wert bei 76,5 Prozent gelegen. Die Zielmarke der Bahn lautet 80 Prozent.

