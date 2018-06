München (dpa) - Nach Ansicht von Schauspieler Axel Milberg (58/"Tatort" Kiel) haben Zweifel bei der großen Liebe nichts zu suchen.

"Man muss von Anfang an die Richtige sich ausgesucht haben", sagte er am Freitagabend bei der Gala zur Verleihung des Bayerischen Filmpreises im Münchner Prinzregententheater. "Wenn man sich einreden muss "Hey, das ist aber interessant, was die sagt" oder so ist schon alles zu spät." Empfehlungen abgeben wolle er aber nicht.

"Wir streiten auch und es scheppert auch", sagte er über die Beziehung zu seiner Ehefrau, mit der er seit 22 Jahren zusammen ist. "Wir quasseln halt den ganzen Tag von früh bis spät." Zu ihrem zehnten Hochzeitstag kurz vor Weihnachten habe er sie mit einer Reise nach Paris überrascht.

