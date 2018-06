Lille (AFP) Wegen eines Brands ist der Bahnverkehr im Eurotunnel unter dem Ärmelkanal am Samstag stundenlang zum Erliegen gekommen. 42 Passagiere eines Zuges mit Lastwagen wurden in Sicherheit gebracht, verletzt wurde nach Angaben der Betreiber niemand. Nachdem sich Rauch in dem Tunnel ausgebreitet hatte, musste der Brandherd zunächst gefunden werden. Der Betreiber kündigte für Sonntagmorgen die Wiederaufnahme des Zugverkehrs an.

