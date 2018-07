Riad (dpa) - Der FC Bayern München hat auch sein zweites Vorbereitungsspiel auf die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga locker gewonnen. Vier Tage nach dem 4:1 in Doha gegen die Katar Stars gewann der deutsche Fußball-Rekordmeister auch mit 4:1 (3:0) gegen Al-Hilal in Riad.

Im König-Fahd-Stadion sorgten Dante (9. Minute), Bastian Schweinsteiger (11.) und Robert Lewandowski (39.) schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Claudio Pizarro (61.) auf 4:0, ehe die Gastgeber in der Schlussminute durch Salem Aldoasry noch zum Ehrentreffer kamen.

Nach acht Tagen im Trainingslager in Doha legten die Münchner in Saudi-Arabien auf ihrer Rückreise einen Zwischenstopp ein. "Das Spiel gegen Al-Hilal wird ein guter Test für uns in der Vorbereitung auf die Rückserie", hatte Trainer Pep Guardiola Stunden vor dem Match betont. Jérome Boateng wurde nach nur 20 Minuten schon wieder ausgewechselt, auch Mario Götze kam nur zu einem 17-Minuten-Einsatz. Bei beiden wollte Guardiola nichts riskieren. David Alaba durfte nach zwei Monaten Verletzungspause ab der 57. Minute sein Testspiel-Comeback geben.

Am Freitag steht noch eine Testbegegnung beim VfL Bochum an. Eine Woche später startet der enteilte Herbstmeister aus München beim ersten Verfolger, dem VfL Wolfsburg, in die Rückrunde.

Termine FC Bayern

Aspire Acadamy

Bundesliga-Tabelle und Spielplan

Kader Al-Hilal

Erfolge Al-Hilal