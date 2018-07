Essen (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat sein erstes Spiel nach der Rückkehr aus dem Trainingslager im türkischen Belek gewonnen. Beim Regionalliga-Spitzenreiter Rot-Weiss Essen setzte sich der Erstliga-Vierte 1:0 (1:0) durch. Vor 5000 Zuschauern erzielte der Amerikaner Fabian Johnson (29.) den Siegtreffer für die Gäste, die in Bestbesetzung angetreten waren.

Zwei Wochen vor dem ersten Rückrundenspiel beim VfB Stuttgart merkte man den Gladbachern trotz vieler guter Szenen die kraftraubende Vorbereitung auf den zweiten Saisonabschnitt an. Die Borussen starten am 31. Januar (15.30 Uhr/Sky) mit dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart in die Rückrunde.