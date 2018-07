Rom (SID) - Lukas Podolski ist bei Inter Mailand wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Nach dem 3:1 bei seinem Startelfdebüt gegen den FC Genua musste sich der Fußball-Weltmeister bei seinem zweiten Einsatz von Beginn an für den 18-maligen italienischen Meister mit einem 0:0 beim FC Empoli begnügen.

Mit lediglich 26 Punkten nach 19 Spieltagen hinkt das Team von Trainer Roberto Mancini als Tabellenneunter den Erwartungen nach wie vor weit hinterher. Podolski, der eine Woche zuvor für seine Premiere im Inter-Trikot viel Lob erhalten hatte, blieb in Empoli unauffällig und wurde in der 74. Minute durch Xherdan Shaqiri ersetzt. Der Schweizer Nationalspieler war erst zu Wochenbeginn von Bayern München zu den Nerazzurri gewechselt, konnte seinem neuen Team aber auch keine Impulse mehr geben.

Der AS Rom verlor am Samstagabend Boden auf Spitzenreiter Juventus Turin. Die Roma kam bei US Palermo nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus und hat als Tabellenzweiter nun zwei Punkte Rückstand. Juventus (43) kann sich am Sonntag (20.45 Uhr) im Heimspiel gegen Hellas Verona weiter von den Giallorossi (41) absetzen.