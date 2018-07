Alicante/Spanien (dpa) - Marco Reus hat nach wochenlanger Verletzungspause sein Comeback gegen Steaua Bukarest gefeiert.

Der Fußball-Nationalspieler, der zuletzt wegen eines Außenbandrisses im rechten Sprunggelenk fehlte, gewann mit Borussia Dortmund gegen den rumänischen Traditionsverein ein Testspiel mit 1:0 (0:0). Jakub Blaszczykowski erzielte in der 84. Minute den Siegtreffer, Bukarest war zuvor am Pfosten des Dortmunder Tores gescheitert (51.).

Auch Sokratis kam nach seinem Wadenbeinbruch erstmals wieder zum Einsatz. Der BVB-Innenverteidiger spielte die 90 Minuten durch. Reus wurde hingegen zur Pause ausgewechselt.

Schon vor dem Seitenwechsel musste bereits Sebastian Kehl vom Platz (44. Minute). Kehl war mit Mats Hummels zusammengestoßen und verletzte sich an der Schulter. Diese musste eingerenkt werden und soll am Sonntag, nach der Rückkehr der Mannschaft aus dem Trainingslager, in Dortmund geröntgt werden.

Kevin Großkreutz (73.) wurde ebenfalls von den Ärzten vom Feld geführt. Der Nationalspieler war nach einem Kopfball-Zweikampf umgeknickt und konnte nicht mehr weiterspielen.