Teheran (AFP) Wegen des Abdrucks des Slogans "Ich bin Charlie" ist eine iranische Zeitung verboten worden. Das für kulturelle Angelegenheiten und Medien zuständige Gericht in der Islamischen Republik habe das Erscheinen der Zeitung "Mardom-e Emrus" untersagt, sagte ihr Direktor Ahmed Sattari am Samstag der Nachrichtenagentur Irna. Das Gericht habe eine Überschrift und ein Bild in seinem Blatt als "beleidigend" eingestuft.

