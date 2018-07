Tokio (AFP) Mehr als 14.000 Menschen haben am Samstag in der japanischen Hafenstadt Kobe der Opfer des dortigen Erdbebens gedacht, bei dem vor 20 Jahren mehr als 6400 Menschen ums Leben kamen. Überlebende und Angehörige der Opfer versammelten sich am frühen Morgen zu Kranzniederlegungen und Gebeten in einem Park der Stadt, der nach dem Beben als Evakuierungszentrum gedient hatte.

